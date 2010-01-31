1700 نفر به مرکز مشاور بهزیستی ایلام مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمان عزیزنیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطب افزود: 42 درصد این افراد مشکلات زناشویی و مابقی نیز مشکلات روحی و روانی را علت مراجعه خود به این مرکز عنوان کرده اند.

وی ادامه داد: 57 درصد این افراد بین 20 تا 29 سال و مابقی نیز بین 30 تا 39 سال سن داشته اند.

وی اضافه کرد: این افراد از مشاوره این مرکز به صورت رایگان استفاده کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سالهای گذشته امکانات مناسبی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در استان ایلام مستقر شده است، خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در استان ایلام بوده ایم.

80 هزار نفر در استان ایلام از خدمات بهزیستی بهره مند هستند.