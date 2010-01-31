20 نامزد دیگر انتخابات پارلمانی بعثی شناخته شدند/ نقص مدرک 766 نامزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، این مسئول هیئت بازخواست و عدالت (هیئت پاکسازی بعثی ها)، با اشاره به رد صلاحیت این 20 نامزد، افزود: اسامی این نامزدها برای انجام تدابیر قانونی لازم جهت ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی در اختیار کمیته عالی مستقل انتخابات عراق قرار داده شده است.

وی افزود: این 20 نامزد رد صلاحیت شده از نامزدهای جایگزین شده نبوده اند و همگی در فهرست های اولیه معرفی شده از جریان های مختلف حضور داشته اند.

وی در ادامه اظهار داشت: از طرفی بررسی صلاحیت 766 نامزد انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفند) نیز به علت نقص مدرک، تشابه اسامی و عدم شفاف بودن برخی از مدارک شان به کمیته عالی مستقل انتخابات عراق واگذار شده است، تا تصمیم مقتضی را درباره آنها اتخاذ کند.

منابع آگاه روز گذشته از ارائه اسامی این 766 نامزد به کمیته عالی مستقل انتخابات عراق خبر داده بودند، اما به علت آن اشاره ای نکرده بودند.

هیئت بازخواست و عدالت با توجه به قانون تصویب شده از سوی دولت در زمینه جلوگیری از نفوذ عناصر بعثی به جریان سیاسی این کشور از طریق انتخابات پارلمانی تلاش می کند.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفند) برگزار می شود.