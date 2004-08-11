دانشگاه يزد به سيستم اداري بدون كاغذ مجهز شد

وي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار گروه دانشگاهي خبرگزاري "مهر" گفت : در دانشگاه يزد سيستم بدون كاغذ را راه اندازي كرده ايم تا تمام نامه ها و بخشنامه هاي اداري از طريق شبكه بررسي شوند. در اين سيستم، تمام نامه هاي اداري از طريق شبكه از بخش هاي مختلف دانشگاه به بخش مورد نظر ارسال مي شوند و مديران يا مسئولان بخشهاي مختلف توسط رمزهاي ورودي خود به اين نامه ها دسترسي پيدا مي كنند و در مورد آن اقدام يا دستورات لازم را ارائه مي كنند.

وي تصريح كرد: هر چند اين روش در ابتدا به علت ناآشنايي مسئولان كند صورت مي گرفت و كنار گذاشتن يك روش سنتي كمي مشكل بود اما در حال حاضر سيستم Paper Less يا سيستم بدون كاغذ به كارهاي اداري دانشگاه يزد سرعت بخشيده است.

دكتر ميرجليلي در پايان تصريح كرد: به علت مشغله فراوان مديران ارشد دانشگاه به خصوص رياست دانشگاه، امكان دسترسي به نامه هاي اداري از طريق Web براي آنها فراهم شده است تا در منزل نيز بتوانند به كارهاي اداري دانشگاه بپردازند.