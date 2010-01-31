سازماندهی بیش از 600 نخبه غرب کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا کهولی پیش از ظهر یکشنبه در جمع حبرنگاران افزود: در حالی که تنها دو سال از تاسیس مرکز نخبگان شهید فهمیده می گذرد 620 تن از نخبگان و40 نفر از اساتید هیئت علمی دانشگاه های غرب کشور تحت پوشش این مرکز قرار گرفته و در انجام تحقیقات علمی و پژوهش های مختلف همکاری دارند.

کهولی با اشاره به کمبود امکانات سخت افزاری در این مرکز گفت: به رغم وجود کارشکنی ها و عدم حمایت های لازم مرکز نخبگان توانسته پروژه های متعددی را آماده وبه بخش های مختلف ارائه دهد.

وی ادامه داد: با تشکیل هفت کارگروه علمی و بهره گیری از ظرفیت نخبگان غرب کشور در طی 9 ماه اخیر 95 طرح علمی جذب و حمایت شده است.

کهولی تعداد طرحهای جذب شده از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون را 190 طرح اعلام کرد و گفت: تاکنون پنج طرح از طرح های ارائه شده به مرکز به مرحله تولید تجاری رسیده است.

مسئول مرکز نخبگان شهید فهمیده هدف از تاسیس این مرکز را سامان دهی نخبگان و رفع نیازهای کشور عنوان کرد و گفت: برای ما مهمتر از موفقیت های آماری و علمی انگیزه و روحیه بین اعضای این مرکز است که از تبارشناسی اعضا از جریان نخبگان گرفته شده است.

وی افزود: جریان نخبگان علمی منطقه، جریانی با سابقه چند ساله نیست بلکه جریانی است که ریشه در تاریخ این خاک دارد و در ادامه مسیری هستیم که در شکل گیری آن خیلی از بزرگان همچون پرفسور هشترودی، علامه جعفری، باکری ها و تجلائی نقش داشته اند.