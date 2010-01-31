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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم ابقا شد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم ابقا شد

جواد سعدون زاده معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه با حکم وزیر علوم در این سمت ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو طی حکمی، جواد سعدون زاده را به عنوان معاون وزیر علوم و رئیس امور حقوقی و مجلس وزارت علوم در سمت خود ابقا کرد.

در حکم سعدون زاده ضمن اشاره به تجارب وی در نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تعامل مثبت با مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات در راستای تحقق اهداف برنامه های وزارت علوم و برنامه های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تاکید شده است.

سعدون زاده استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز است و در مجلس هفتم شورای اسلامی نمایندگی مردم آبادان را برعهده داشته است.

کد مطلب 1026982

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