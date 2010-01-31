به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با حضور سید احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، دکتر شفیعی سروستانی استاد دانشگاه و سعید مستغاثی منتقد سینمایی برپا می شود.حاضران در این نشست به بررسی سینمای ایدئولوژیک در غرب، حضور اعتقادات و باورهای دینی در سینمای ایران و سینمای آخرالزمانی در سینمای جهان می پردازند.

این نشست دوشنبه 12 بهمن از ساعت 10 تا 12 در سالن کوچک برج میلاد برپا می شود. همچنین نشست تخصصی – آموزشی "سینما، اندیشه و سرگرمی" امروز (یکشنبه) با حضور احمد رضا معتمدی کارگردان سینما و تلویزیون، علی علایی نویسنده و منتقد سینمایی و سعید مستغاثی دبیر علمی همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 از ساعت 30/ 18 تا 30/ 20 برگزار می شود.

همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 که از هشتم بهمن ماه توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برپا شده، فردا به کار خود پایان می دهد.