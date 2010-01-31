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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

نشست "سینمای آرمانی ما" برگزار می‌شود

نشست تخصصی آموزشی "سینمای آرمانی ما" در قالب همایش "سینمای ایران، چشم انداز دهه 90" در یازدهمین روز جشنواره بین المللی فیلم فجر در برج میلاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که با حضور سید احمد  میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، دکتر شفیعی سروستانی  استاد دانشگاه و سعید مستغاثی منتقد سینمایی برپا می شود.حاضران در این نشست به بررسی سینمای ایدئولوژیک در غرب، حضور اعتقادات و باورهای دینی در سینمای ایران و  سینمای آخرالزمانی در سینمای جهان می پردازند.

این نشست دوشنبه 12 بهمن از ساعت 10 تا 12 در سالن کوچک برج میلاد برپا می شود. همچنین نشست تخصصی – آموزشی "سینما، اندیشه و سرگرمی" امروز (یکشنبه) با  حضور احمد رضا معتمدی  کارگردان سینما و تلویزیون، علی علایی نویسنده و منتقد سینمایی و سعید مستغاثی دبیر علمی همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 از ساعت 30/ 18 تا 30/ 20 برگزار می شود.

همایش سینمای ایران، چشم انداز دهه 90 که از هشتم بهمن ماه توسط انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برپا شده، فردا به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1026984

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