دانشکده علوم پزشکی و مجتمع آموزش عالی نیشابور بودجه مستقل گرفتند

حجت‌الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نیشابور از کمبود بودجه و تخت نسبت به سرانه جمعیت رنج می‌برد و در تعدادی از شاخص‌های بهداشتی و درمانی نیز از میانگین استانی عقب است و لذا با پیگیری‌های زیاد مسئولان شهرستان و استان، طرح ارتقای شبکه بهداشت و درمان نیشابور به دانشکده علوم پزشکی مورد موافقت وزیر مربوط قرار گرفت.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون در بودجه سال 89 در ردیف بهداشت و درمان شماره 63 مبلغ 188 میلیارد و 105 میلیون ریال و در ردیف آموزشی شماره 64 مبلغ هفت میلیارد و 747 میلیون ریال اعتبار برای دانشکده علوم پزشکی نیشابور اعتبار تخصیص یافته است.

حسینی افزود: همچنین مقدمات استقلال دانشکده هنر نیشابور از دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا انجام شده بود، پیگیری و مجتمع آموزش عالی نیشابور تشکیل یافت که هفته پیش اولین رئیس مجتمع نیز معرفی شد.

وی گفت: برای اولین بار نیز بودجه مستقل با عنوان مجتمع آموزش عالی نیشابور با شماره 77 ذیل اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به میزان 12 میلیارد و 600 میلیون ریال در نظر گرفته شد.

نماینده مردم نیشابور و تخت جلگه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا موضوع ردیف بودجه مستقل برای این دو دستگاه اجرایی در بودجه سالیانه گنجانده نمی‌شد، نمی‌توانستیم به درستی بگوییم که شبکه بهداشت و درمان نیشابور به دانشکده علوم پزشکی ارتقا یافته و مجتمع آموزش عالی نیز در نیشابور تشکیل یافته است.

حسینی تأکید کرد: بنده به اتفاق دکتر سبحانی نیا و سایر همکاران مجلس مراقبت می‌کنیم در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، این ردیف‌ها باقی بماند و در صورت امکان نیز ارتقا یابد.

