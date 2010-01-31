عوارض خودروهای منطقه آزاد اروند شامل 50 درصد تخفیف می شود

سید علیرضا موسوی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در آبادان گفت: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از 12 تا 22 بهمن ماه امسال عوارض ترخیص خودرو های خارجی منطقه آزاد اروند از بندر خرمشهر 50 در صد کاهش می یابد.



وی افزود: در حال حاضر عوارض ورودی این خودروها در این منطقه آزاد 20 درصد ارزش خودرو است که با توجه به مصوبه جلسه هیئت مدیره که با حضور حمید بقایی، رئیس مرکز امور مناطق آزاد کشور برگزار شد، در ایام دهه فجر امسال این میزان 50 درصد کاهش خواهد یافت.

موسوی تصریح کرد: کاهش میزان عوارض گمرکی ویژه دهه فجر فرصتی مناسب برای شهروندان آبادان و خرمشهر است که با استفاده از آن متقاضیان می توانند برای ترخیص خودروهای خارجی از بندر خرمشهر عوارض کمتری پرداخت کنند.

معاون بازرگانی و ترانزیت منطقه آزاد اروند در خصوص شرایط استفاده از این تخفیف گفت: متقاضیان برای برخورداری از این تخفیف می بایست با در دست داشتن مدارک لازم به گمرک منطقه آزاد اروند واقع در بندر خرمشهر مراجعه و اقدامات لازم را در این 10 روز انجام دهند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب برای شهروندان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند گامی بلند در جهت رفاه حال مردم آبادان و خرمشهر برداریم.

موسوی افزود: در حال حاضر واردات خودرو در منطقه آزاد اروند از طریق بندر خرمشهر صورت می پذیرد و کلیه امور کمرگی و شماره گذاری این خودروها در این بندر انجام می شود.