ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور به 1.08 اسب بخار می رسد

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: افزایش این ضریب نشان گر تحقق حدود 91.5 درصد هدف برنامه چهارم توسعه که عدد 1.18 اسب بخار در هکتار می باشد، است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی افراد در حوزه فعالیتهای اقتصادی کاهش قیمت کالای تولیدی، صرفه جویی در نهاده ها، افزایش بهره وری و تولید کالاست.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید در حوزه کشاورزی قیمت تمام شده محصولات کاهش و بهره وری افزایش یابد که در این راستا یکی از ابزارهایی که باعث تحقق این اهداف می شود، توجه ویژه به بحث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

پاکنژاد بیان داشت: بالا بردن درجه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول، بهره وری در بخش کشاورزی با بهینه استفاده کردن نهاده های کشاورزی و صرفه جویی در برخی اقلام از جمله کود، سم، آب و سوخت می شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: اگر مکانیزاسیون رشد و بهره وری افزایش یابد، اقتصادی کردن تولید و کاهش صعوبت کاری میسر می شود.

وی ادامه داد: در سال اصلاح الگوی مصرف یکی از اقدامات مهم و محوری در بخش کشاورزی باید اجرای مکانیزاسیون بر اساس وظایف قانونی باشد.

این مسئول یادآور شد: مکانیزاسیون باید بر اساس ویژگی اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف با ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز شکل بگیرد.

پاک نژاد اذعان داشت: انتخاب ماشینهای مناسب، کاربرد صحیح آنها و رعایت ملاحظات اقتصادی نیز باید در این بخش در نظر گرفته شود.