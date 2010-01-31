  1. استانها
  2. تهران
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

تا پایان سال جاری؛

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور به 1.08 اسب بخار می رسد

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور به 1.08 اسب بخار می رسد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی فعلی کشور 1.01 اسب بخار در هکتار است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به 1.08 اسب بخار در هکتار برسد.

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: افزایش این ضریب نشان گر تحقق حدود 91.5 درصد هدف برنامه چهارم توسعه که عدد 1.18 اسب بخار در هکتار می باشد، است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی افراد در حوزه فعالیتهای اقتصادی کاهش قیمت کالای تولیدی، صرفه جویی در نهاده ها، افزایش بهره وری و تولید کالاست.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید در حوزه کشاورزی قیمت تمام شده محصولات کاهش و بهره وری افزایش یابد که در این راستا یکی از ابزارهایی که باعث تحقق این اهداف می شود، توجه ویژه به بحث مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.

پاکنژاد بیان داشت: بالا بردن درجه مکانیزاسیون در حوزه کشاورزی منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول، بهره وری در بخش کشاورزی با بهینه استفاده کردن نهاده های کشاورزی و صرفه جویی در برخی اقلام از جمله کود، سم، آب و سوخت می شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: اگر مکانیزاسیون رشد و بهره وری افزایش یابد، اقتصادی کردن تولید و کاهش صعوبت کاری میسر می شود.

وی ادامه داد: در سال اصلاح الگوی مصرف یکی از اقدامات مهم و محوری در بخش کشاورزی باید اجرای مکانیزاسیون بر اساس وظایف قانونی باشد.

این مسئول یادآور شد: مکانیزاسیون باید بر اساس ویژگی اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف با ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز شکل بگیرد.

پاک نژاد اذعان داشت: انتخاب ماشینهای مناسب، کاربرد صحیح آنها و رعایت ملاحظات اقتصادی نیز باید در این بخش در نظر گرفته شود.
کد مطلب 1026989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها