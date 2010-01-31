نمایشگاه "عکس کتیبه" و "روز جهانی جذام" در تبریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نمایشگاه کتیبه با موضوع محرم پیش از ظهر یکشنبه در نگارخانه استاد مقبلی مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 30 عکس سیاه و سفید و رنگی از بیست هنرمند عکاس با موضوع محرم به نمایش گذاشته شده است.

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه یوسف اکبری پابندی، محمدرضا امتنانی، محسن بایرام نژاد، حسین جاودانی، فرید حسین پور، مقصود سامع سردرودی، احد سبحانی، هوشنگ صباغ شمس، وحدت صدرمحمدی، فرهاد طالبی چایچی، هادی فائزی، رامین فرزبود، رضا فلاحی مطلق، صابر قاضی، مصطفی قربان پور، کریم متقی، اسماعیل منتهائی، تیلا منصوری و ناصر یاری می باشند.

نمایشگاه عکس کتیبه توسط سازمان بسیج هنرمندان استان با همکاری گروه عکاسی یاد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ترتیب یافته است.

این نمایشگاه تا پانزدهم بهمن ماه جاری از ساعت 13 تا 18 در نگارخانه استاد مقبلی مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برپا می شود.

در همین حال، نمایشگاه عکس آثار "شبنم منصوری" نیز با موضوع روز جهانی جذام با عنوان "به تماشای افق خواهم رفت" در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 34 عکس سیاه و سفید به نمایش گذاشته شده است.

"شبنم منصوری" متولد 1370 تبریز و فارغ التحصیل رشته گرافیک از هنرستان کوثر است.

وی تاکنون در سه نمایشگاه گروهی حضور یافته و این نخستین نمایشگاه انفرادی وی است.

این نمایشگاه تا پانزدهم بهمن ماه جاری همه روزه از ساعت 15 تا 18 در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برپاست.