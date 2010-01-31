سهمیه وام نوسازی مسکن روستایی در زنجان 96 درصد رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی صبح یکشنبه در جمع فرمانداران و بخشداران استان زنجان افزود: وام های نوسازی مسکن های روستایی بر اساس استقبال مردم روستا اختصاص می یابد؛ به گونه ای که هرچه استقبال در هر بخش بیشتر باشد، وام بیشتری به آن بخش اعطا می شود.

وی با اشاره به وجود خشکسالی در زنجان یادآور شد: بودجه اختصاص یافته به خشکسالی در سال گذشته بالغ بر 13 میلیارد تومان بود که در سال جاری نیز این بودجه بر اساس نیازهای اعلام شده از سوی بخش ها و مناطق توزیع خواهد شد.

رفیعی افزود: مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان و دور اول سفر استاندار به شهرستان ها باید پیگیری شده تا با مدیریت صحیح در مناطق، اجرایی شوند.

رفیعی با اشاره به عدم ارائه پروانه به زمین های فاقد سند، افزود: بر اساس رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، به زمین های فاقد سند، پروانه اتمام کار ارائه نمی شود و کمیسیون ماده 99 شهرداری ها تخلفات مسکن در سطح استان را ساماندهی می کند.

همچنین رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت واحدهای مسکونی روستایی استان پرداخت و گفت: بیش از 82 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح استان وجود دارد که 65 درصد آنها غیرمقاوم بوده و 35 درصد نیز مقاوم سازی شده اند.

حافظ باباپور با اشاره به وضعیت مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح استان زنجان افزود: شهرستان خدابنده با مقاوم سازی 48 درصد واحدهای مسکن روستایی، در رتبه نخست و شهرستان ماهنشان با مقاوم سازی تنها 20 درصد واحدهای مسکونی در رتبه آخر مقاوم سازی واحدهای مسکونی قرار دارند.

وی ادامه داد: سهمیه اختصاص یافته به استان از سال 84 تا 88 در زمینه بهسازی مسکن های روستایی بالغ بر 27 هزار واحد است.

باباپور افزود: پیش از سال 84 تنها 14 درصد واحدهای مسکن روستایی مقاوم شده بود که از سال 84 تاکنون این رقم به 35 درصد رسیده است.