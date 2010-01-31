آزمایشگاه آب و خاک سازمان آب و برق خوزستان مرجع استانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز،‌ در فهرستی که به این منظور اعلام شده، سازمان آب و برق خوزستان در بین شرکتهای دوازده گانه آب منطقه ای استان ها اولویت نخست از این نظر را کسب کرده است.

این آزمایشگاه ها پس از تجهیز مسئولیت تحلیل و تجزیه نمونه های کیفی را به طور کامل اعم از شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی در مناطق زیر پوشش تعیین شده به عهده خواهند داشت.

گزینش سازمانهای واجد شرایط توسط تیم کارشناسی موسسه تحقیقات آب با توجه به مطالعات و امتیازهای حاصله از موقعیت فعلی و امکانات موجود آزمایشگاه های شرکتهای آب منطقه ای صورت گرفته است.

بر اساس اولویت فعال سازی این آزمایشگاه ها در بین شرکت های منطقه ای، استانهای خوزستان و خراسان رضوی پس از موسسه تحقیقات آب تهران در اولویت بعدی، هرمزگان و آذربایجان شرقی اولویت سوم و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در اولویت چهارم از نظر ارتقای آزمایشگاه های آب،‌خاک و رسوب موجود قرار گرفته اند.

آزمایشگاه آب و خاک سازمان آب و برق خوزستان در سال 86 برای پنجمین سال متوالی گواهینامه آزمایشگاه معتمد را کسب کرده است.

توان امور آزمایشگاه های منابع آب، خاک و رسوب سازمان آب و برق خوزستان در تعیین سموم موجود در آب، اندازه گیری میزان فلزهای سمی و پارامترهای بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی در سطح سازمان منحصر به فرد است.