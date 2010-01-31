به گزارش خبرگزاری مهر،نظر به برنامه‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پیرامون گسترش روابط با کشورهای مسلمان آسیای میانه و قفقاز، چشم‌انداز همکاری‌های فرهنگی – هنری جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان، مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه‌ای که با حضور شفیع آقامحمدیان مدیر عامل محترم این مرکز، حسین طلابیگی سرپرست دفتر توسعه فناوری سینمایی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری، مشفق حتم‌اف نماینده وزیر فرهنگ و فیلمسازان و دست‌اندرکاران سینمای جمهوری آذربایجان برگزار شد، در خصوص مناسبات فرهنگی – هنری این دو کشور مسلمان بحث و تبادل نظر به عمل آمد تا زمینه همکاری‌های مشترک ایران و آذربایجان، به ویژه در حوزه‌‌ی سینما فراهم آید.

همچنین برگزاری وُرک شاپ آموزشی، تولید مشترک فیلم‌های سینمایی، برگزاری جشنواره فیلم، مشارکت پیرامون تهیه فیلم‌های انیمیشن و همین‌طور ارائه خدمات فنی، دوربین، لابراتوار، تجهیزات نمایش، تبدیل فیلم و ... به فیلمسازان آذربایجانی، از جمله مواردی بود که مورد بحث و تأکید قرارگرفت تا در نشست بعدی و با امضای یادداشت تفاهمی، همکاری‌های سینمایی دو کشور ایران و آذربایجان وارد فاز جدیدی شود.

نماینده وزیر فرهنگ و فیلمسازان و دست‌اندرکاران سینمای جمهوری آذربایجان به منظور نمایش فیلم سینمایی "جوادخان" در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، به تهران سفر کرده‌اند.