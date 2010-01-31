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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-55

آذربایجان خواستار همکاری با ایران درفن‌آوری شد/ حمایت باکو از مواضع هسته‌ای تهران

آذربایجان خواستار همکاری با ایران درفن‌آوری شد/ حمایت باکو از مواضع هسته‌ای تهران

هیئت پارلمانی آذربایجان در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری ایران با کشورش در زمینه فن آوری های نوین شد و تاکید کرد که کشورهای اسلامی حتما باید تکنولوژی هسته ای را به عنوان اساس قدرت در آیند در اختیار داشته باشند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، علی لاریجانی که برای شرکت در ششمین کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در کامپالا پایتخت اوگاندا به سر می برد ، امروز یکشنبه معاون رئیس مجلس جمهوری آذربایجان و هیئت همراه او را به حضور پذیرفت.

در این دیدار هیئت پارلمانی آذربایجان ضمن حمایت از مواضع منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران به ویژه ایستادگی در دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد که انرژی هسته ای فن آوری است که کشورهای اسلامی حتما باید در اختیار داشته باشند زیرا این فن آوری اساس قدرت آینده است.

هیئت پارلمانی آذربایجان همچنین با ابراز همدردی به خاطر شهادت دکتر علیمحمدی تاکید کرد که همکاری های دو کشور باید در کلیه زمینه های علمی و فنی برای مقابله با این توطئه ها ادامه یابد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن استقبال از سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری آذربایجان به ایران، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در کلیه زمینه ها به ویژه همکاری های علمی و فنی با آذربایجان و دیگر کشورهای اسلامی را اعلام کرد.

کد مطلب 1027004

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