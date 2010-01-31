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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

آخرین تحولات یمن/

رد پیشنهاد صلح/24 حوثی در ادامه درگیری ها کشته شدند

رد پیشنهاد صلح/24 حوثی در ادامه درگیری ها کشته شدند

رد پیشنهاد صلح گروه الحوثی از سوی دولت یمن و کشته شدن 24 نفر از حوثی ها در درگیری های 24 ساعت گذشته با نیروهای ارتش از جمله تحولات اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول امنیتی یمن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: دولت یمن ابتکار حوثی ها برای صلح را رد می کند چرا که این پیشنهاد مبتنی بر پایبندی حوثی ها به عدم تجاوز به اراضی عربستان سعودی نیست.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد صلح باید مبتنی بر عدم حمله به عربستان سعودی باشد.

گفتنی است "عبدالمالک الحوثی" فرمانده گروه الحوثی و مخالفان دلوت یمن، روز گذشته اعلام کرد که گروه تحت فرمان وی حاضر است مشروط بر آنکه دولت حملات نظامی خود را پایان دهد شرایط دولت این کشور را بپذیرد .

این در حالی است که در درگیری های شب گذشته پس از اعلام آمادگی مشروط حوثی ها برای صلح با دولت یمن، 24 نفر از اعضای حوثی ها کشته شدند.

کد مطلب 1027006

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