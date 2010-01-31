سید عبدالرضا حسینی‌فرد به خبرنگار مهر در اهواز گفت: 16 دانشکده قرآنی در سطح کشور وجود دارد، در حالی که در خوزستان به عنوان دروازه ورود تشیع به کشور و نیز در پنج استان مجاور، چنین دانشکده‌ای وجود ندارد، لذا در سفر اخیر هیئت دولت به استان، پیشنهاد تأسیس این دانشکده به تصویب رسید.

وی با اشاره به اهمیت وقف در اسلام گفت: وقف، یعنی انسان خیرخواه، بخشی از مال خود را در راستای نیتی که دارد وقف کند، تا سالیان سال بر اساس نیتی که در نظر دارد، مصرف شود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان خوزستان ادامه داد: وظیفه سازمان اوقاف و امور خیریه، ترویج صحیح فرهنگ وقف است، آثار ویژگی‌های وقف در زندگی روزمره مردم باید به ‌طور ملموس مشاهده شود که این امر با تبلیغ و بیان واقعیات مسیر است.

وی بیان کرد: موقوفات به اقتضای روزگار صورت می‌گیرد، امروز نیازمند تنوع نیت‌ها در مقوله وقف هستیم، مانند کمک به جامعه نخبگان و نخبه‌پروری،‌ زیرا خدمت به نخبگان، خدمت به همه آحاد جامعه است.

حسینی‌فرد افزود: از دیگر نیت‌های مورد نیاز کمک به جامعه خیرین مانند خیرین مسجدساز، خیرین مدرسه‌ساز، خیرین حامی سلامت است و یکی از مؤلفه‌های اسلام برای اداره جامعه اسلامی، اتکا به توده‌های مردمی است که مدیریت خاصی را می‌طلبد.

