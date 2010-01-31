85 معلول مجهول الهویه در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بالغ بر 85 معلول مجهول الهویه در سطح استان وجود دارد، افزود: از این تعداد تنها پنج نفر بومی خراسان جنوبی هستند.

وی اضافه کرد: 80 نفر از معلولان مجهول الهویه هویتی غیربومی دارند که از استان های خراسان رضوی و شمالی به خراسان جنوبی منتقل شده اند.

رزاقی با اشاره به اینکه به ازای هریک از این معلولان ماهانه یارانه ای معادل یک میلیون و 200 هزار ریال به مراکز توان بخشی پرداخت می شود، اظهار داشت: این اعتبار برای انجام خدماتی اعم از تامین خوراک، پوشاک، ورزش، برگزاری اردوهای خارج از شهر و ... هزینه می شود.

سرپرست معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی جنوبی در پایان یادآور شد: از آنجا که این معلولان مجهول الهویه هستند از حمایت بیشتری نسبت به دیگر معلولان برخوردارند و از امتیازاتی مانند دریافت سهام عدالت و بن های غیرنقدی نیز بهره مند می شوند.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: بیش از 34 هزار نفر زیر پوشش خدمات تیم ‌های اجتماع ‌محور محله در سطح استان هستند.

شهرام شیخانی با بیان اینکه تیم‌ های اجتماع‌ محور با رویکرد محله در سطح استان فعال هستند، افزود: 20 هزار و 555 نفر از طریق محلات روستایی و 14 هزار و 350 نفر زیر پوشش خدمات محلات شهری قرار دارند.