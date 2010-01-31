به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اظهارنظر کارشناسی درباره "طرح متوازنسازی بهرهبرداری از منابع گاز کشور" تصریح کرد: نبود وضعیت مشخص و روشن از طرح توسعه مربوط به تولید و مصرف گاز طبیعی، مشکلات بوجود آمده در زمستان سال 1386 در مورد عدم تأمین گاز مورد نیاز در بخشهای خانگی و صنعت کشور، قرار گرفتن گاز در سبد سوخت خودروها، توسعه مجتمعهای پتروشیمی در سراسر کشور و... باعث شده است که برخورداری از طرح جامع انرژی بهطور عام و متوازنسازی بهرهبرداری از منابع گاز کشور بهطور خاص از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.
در بخش سوابق قانونی، گزارش مربوط به طرح متوازنسازی نشان میدهد که آنچه در اصل چهلوسوم قانون اساسی، بند «43» سیاستهای کلی نظام در دوره چشمانداز، سیاستهای کلی نفت و گاز و سیاستهای کلی سایر منابع انرژی ذکر شده است، با طرح متوازنسازی بهرهبرداری از منابع گاز کشور در انطباق است.
با این توضیح، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصویب کلیات طرح مورد نظر را پیشنهاد میکند. اما از آنجایی که متوازنسازی بحث تعادل و توازن را در بازار تولید و مصرف به ذهن متبادر میکند، بهنظر میرسد تعادل بدون در نظر گرفتن بازار مصرف حال و آینده برقرار نمیشود.
بر اساس این در گزارشهای تهیه شده (گزارش تفصیلی و تک برگی ارائه شده به کمیسیون انرژی)، پیشنهاد شده بود که در قالب ماده، بند یا جزء، موضوع مصرف کنونی گاز طبیعی در بخشهای مختلف کشور و مکلف شدن بخشهای مصرفکننده در مدت زمان مشخص بهمنظور اصلاح الگوی مصرف کنونی گاز طبیعی و عملیاتی کردن روشهای صرفهجویی اقدام کنند.
این پیشنهاد بهمنظور لحاظ کردن آن در طرح مورد بحث به صحن علنی نیز پیشنهاد میشود. بهنظر میآید قرار دادن این پیشنهاد در حین بررسی طرح در صحن علنی، میتواند در تکمیل کردن موضوع تراز راهگشا باشد.
طرح متوازنسازی بهرهبرداری از منابع گاز کشور با توجه به بررسیهای انجام شده در چندین جلسه کمیسیون انرژی در حضور اعضای کمیسیون، کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئولان وزارت نفت با تغییرات زیر به تصویب رسید، که تصویب آن توصیه میشود:
1. ماده (1) از خط سوم به این شکل تغییر کرده است: وزارت نفت موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون، موازنه تولید و مصرف سالیانه گاز کشور را برای دوره 25 ساله آتی تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. بدیهی است در این تراز قابلیت صدور گاز ملحوظ شود. این درحالی است که در متن اولیه طرح پیشنهاد شده بود که شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت 4 ماه تزار گاز را تهیه و تصویب کند.
2. جزء 3 ماده (1) به این صورت تغییر یافت: موارد مصرف به تفکیک شامل تزریق به میادین نفتی، پتروشیمی، انواع تبدیلات گازی، تولیدی و خدماتی، نیروگاهی، تجاری، خانگی و حملونقل. در متن طرح اولیه، بجای عبارت «تولیدی و خدماتی»، واژه «صنعتی» و بجای عبارت «حملونقل» کلمه «غیره» قرار داشت.
3. عبارت تولید و مصرف به انتهای بند «5» در کمیسیون انرژی اضافه شده است.
4. این بند بهعنوان بند «7» به ماده (1) اضافه شده است: تعیین قابلیت تجارت گاز درخصوص معاوضه، انتقال و مبادله.
5. ماده (2) متن اولیه طرح بهصورت زیر بود:
وزارت نفت و دستگاههای تابعه مکلف هستند برنامههای پنجساله و بودجه سالیانه و برنامهریزی کلیه امور و طرحهای مرتبط با گاز را اعم از طرحهای توسعه میادین، تزریق گاز به میادین نفتی، ایجاد صنایع تصفیه، تبدیل و انتقال، احداث مجتمعهای پتروشیمی، اصلاح فرآیندها و الگوی مصرف بهینه گاز، صادرات گاز را براساس و در انطباق با تراز گاز تنظیم و اجرا نمایند.
این متن پس از بررسی در کمیسیون انرژی بهصورت زیر تغییر کرد: بجای واژه «تابعه» عبارت «ذیربط به تشخیص هیئت دولت»، قبل از «طرحهای مرتبط»، «اهداف چشمانداز و»، بجای عبارت «ایجاد صنایع تصفیه» عبارت «ایجاد صنایع پالایش»، کلمه «واردات و» قبل از «صادرات» و پس از عبارت «صادرات گاز» عبارت «و معاوضه» اضافه و تغییر یافتند.
6. در ماده (3) عبارت «با هماهنگی» جایگزین عبارت «براساس نظرات» شده است.
7. در انتهای ماده (5) عبارت «اطلاع مجلس شورای اسلامی» جایگزین عبارت «به تصویب مجلس شورای اسلامی» شد.
8. در تبصره مربوط به ماده (5) عبارت «صدور گاز تصفیه نشده (ترش)» به «صدور گاز فرآورش نشده» تغییر یافت.
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