غرور و جاه طلبی سبب حوادث پس از انتخابات شد/ قدرشناس نعمت بزرگ انقلاب باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری در دیدار با اعضای ستاد جشنواره «آذر بانوی تبریز» و جمعی از اعضای کارگروه حمایت از حقوق زنان دفتر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: هر چند عده‌ای امروز از عملکرد خود نادم شده و قصد بازگشت دارند که هزینه‌های زیادی به نظام تحمیل کرد، اما این فتنه‌ها باعث شد نسبت به دیدگاه اصلاح‌طلبانه دوم خردادی تردیدی جدی از سوی برخی طرفداران آن روی دهد.

وی گفت: امروز وظیفه اهل بصیرت و ولایت این است که خود در صحنه‌ها حضور آگاهانه داشته و در بیداری نسل جوان بکوشند و در این بین نقش بانوان ایران اسلامی تاثیرگذار بوده و می‌تواند آگاهی بخشی پررنگ‌تری را رقم بزند.

شبستری گفت: عده‌ای درصدد تضعیف این نعمات برآمده و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که حوادث اخیر نمونه‌های از این حرکت‌های مذبوحانه بود که دشمنان را به طمع انداخت.

امام جمعه تبریز با تقدیر از قوه قضائیه در برخورد جدی با متخلفان اظهار داشت: انتظار داریم با عاملان اصلی نیز برخورد جدی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور پربرکت رهبر معظم انقلاب به عنوان پایه و پناهگاه اصلی نظام خاطرنشان کرد: نعمت رهبری نعمتی است که باید به خاطر آن شکرگزار باشیم اما به نظر علمای علم اخلاق، شناخت نعمت، شناخت ولی‌نعمت و کیفیت شکر و نحوه آن مورد توجه قرار گیرد.

شبستری ادامه داد: در قرآن واژه «شکر» زیاد استفاده شده است و علمای علم اخلاق بحث‌های زیادی در این زمینه دارند و در شکر سه موضوع مورد توجه است.

وی یادآور شد: در سایه انقلاب اسلامی سه خواسته ملت ایران که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، تحقق یافت.

شبستری تصریح کرد: اصل انقلاب بزرگ‌ترین نعمت الهی بود که باید شکرگذار این نعمت بزرگ ‌الهی بود.

امام جمعه تبریز افزود: در شرایطی که ایران در گذشته از هر نظر وابسته به غرب بود و هیچ استقلالی به دلیل خودفروختگی و دست‌نشاندگی رژیم پهلوی نداشت، پیروزی انقلاب استقلال را برای کشور به ارمغان آورد و امروز ایران اسلامی به جز موارد معدودی در تمام زمینه‌ها خودکفا شده و وابسته به هیچ کشوری نیست.

وی اظهار داشت: «آزادی» دیگر نعمت الهی است که در سایه مبارزات مردم به رهبری امام راحل تحقق یافت و طومار خفقان در کشور در هم پیچده شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: در سایه بیداری ملت ایران امروز تندترین انتقادات نسبت به مسئولان در جراید و رسانه‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که در گذشته کسی جرأت کوچک‌ترین انتقاد را نداشت.

امام جمعه تبریز گفت: حاکمیت «جمهوری اسلامی» نعمت بزرگ دیگری بود که در سایه پیروزی انقلاب به ثمر نشست و بساط فساد، انحراف، بی‌بندباری و کم‌رنگ شدن اسلام و آموزه‌های دینی از کشور برچیده شد.

وی افزود: بر این اساس باید اذعان داشت در سایه پیروزی انقلاب از بزرگ‌ترین نعمات الهی برخوردار شدیم که باید شکرگزار آن بوده و در راه حفظ آن از هیچ کوشش دریغ نکنیم.