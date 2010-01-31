چهاردهمین دوره جشنواره پایان نامه سال دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در سه بخش، به صورت اصلی، جنبی و ویژه برگزار می شود که در بخش اصلی پایان نامه های فارغ التحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها و حوزه های علمیه کشور در گروه های فنی و مهنسی، پزشکی و دامپزشکی، معماری و هنر، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و علوم دینی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شرایط شرکت در جشنواره، دفاع از پایان نامه در سال 87 یا 88 و ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر تایید تاریخ دفاع و نمره پایان نامه، تکمیل و ارسال فرم درخواست به همراه یک نسخه از پایان نامه یا پژوهش حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره است.

این جشنواره هر ساله توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با همکاری سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار می شود.