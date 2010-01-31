به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم سینمایی تمام شده و صداگذاری به زودی به پایان می‌رسد. موسیقی این فیلم سینمایی را امیر توسلی می سازد . فیلم تازه سهیلی اسفندماه آماده نمایش می شود.

فیلم پشت صحنه "ازدواج در وقت اضافه" آماده می‌شود تا در سایت این فیلم نمایش داده شود. جمشید هاشم‌پور، ماهایا پطروسیان، مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالی‌پور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صیدلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی کردند.

در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را می‌کنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمی‌شود از سر راه برداشت ...

دیگر عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرین‌پور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاک‌سیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهره‌پرداز: مهین نویدی، مدیر تولید: میترا احمدی، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، جلوه‌های ویژه: داوود رسولیان، روابط عمومی: کمیل سهیلی.

