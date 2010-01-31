مدیران دستاوردهای انقلاب اسلامی را به بهترین شکل ممکن انعکاس دهند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش ازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان ، اظهارداشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس خون شهدا شکل گرفته و به همین دلیل هر روز نسبت به روز گذشته مستحکم تر و استوارتر می شود.

وی با اشاره به اهمیت 22بهمن امسال نسبت به سالهای گذشته گفت: 22 بهمن امسال با توجه به طراحی دسیسه ها و توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به حضور و مشارکت عظیم و توفنده ملت بزرگوار ایران اسلامی دارد.

هاشمی با بیان اینکه امسال سالی است که شکوه، عظمت و حضور بیشتر مردم را در ایام دهة فجر انقلاب اسلامی و راهپیمایی 22 بهمن می طلبد، اظهار داشت: دشمنان مترصد فرصتی هستند تا وانمود کنند که پایه های نظام سست شده است اما با حضور گسترده مردم خواهند دید که مردم همچنان استوار و مستحکم به دنبال تحقق یافتن اصول و اهداف والای انقلاب اسلامی، منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت در جامعه هستند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی است که بر اساس خون شهدا شکل گرفته و به همین دلیل هر روز نسبت به روزهای گذشته مستحکم تر و استوار تر می شود.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به اقدامات بعضی افراد برای پیاده کردن اهداف دشمنان در کشور خاطر نشان کرد: متاسفانه این افراد با ساده لوحی و گول خوردن فکر می کردند که می شود با این نظام و انقلاب مبارزه کرد و چنین تصور می کردند که دشمنان دوستدار ملت ایران اسلامی هستند اما فکر عبث و بیهوده ای بود و دیدند که آنها فقط به دنبال منافع خودشان هستند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور با عظمت ملت ایران در روز نهم دی ماه ادامه داد: ملت بزرگوار ایران اسلامی در این روز با هوشیاری و حضور با عظمت خود باعث افتخار برای کشور شدند و با وجودی که هیچ اصرار و درخواستی از ملت برای حضورشان در صحنه نبود اما آنها با حضور خود یکبار دیگر از نظام، رهبر بزرگوار، انقلاب اسلامی و دولت خود حمایت و پشتیبانی کردند.

هاشمی در ادامه سخنان خود خواستار اطلاع رسانی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی شد و گفت: دستاورها و اقدامات انقلاب اسلامی نسبت به قبل از پیروزی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست لذا ضرورت دارد که مدیران با تمام تلاش نسبت به انعکاس فعالیت های صورت گرفته اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: امروز از پرتو پیروزی انقلاب اسلامی امکانات و زیر ساخت های گسترده ای در امور زیربنایی، رفاهی و خدماتی شکل گرفته است لذا وظیفة ما به عنوان مدیران انقلاب اسلامی تشریح و اطلاع رسانی از این دستاوردهای گسترده است.

استاندار کرمانشاه دیدار و سرکشی از خانواده های معظم شهدا را از وظیفه مهم مدیران عنوان و اظهار داشت: هر چند که خانواده های معظم شهدا نیازی به حضور ما ندارند اما این ما هستیم که نیاز به پند و اندرز این بزرگواران داریم لذا مدیران دیدار و سرکشی از خانواده های معظم شهدا را باید سرلوحة کاری خود قرار دهند.

هاشمی همچنین از فرمانداران و مدیران خواست که در نماز جمعه ها و مساجد حضوری گسترده داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح راهیان نور در کشور و استان اظهار داشت: نسل نوجوان و نوجوان جامعه باید با تعهد، شجاعت، از خود گذشتگی ها و ایثارگریهای شهدا و جانبازان آشنایی پیدا کنند تا روش و منش بزرگوارانه این عزیزان بیش از پیش در جامعه تحقق یابد، لذا یکی از روش های مناسب برای آشنا نمودن جوانان با ایثارگری های شهدا و جانبازان اجرای طرح راهیان نور است که باید به نحو مطلوب و مناسبی در استان اجرا گردد.

رئیس شورای اداری استان همچنین با اشاره به اقدمات انجام شده برای اجرایی شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: در حال حاضر 30 درصد جامعه از 70 درصد یارانه ها استفاده می کنند که با اجرای هدفمند کردن این طرح دهک های پائین جامعه بیشتر از یارانه ها استفاده خواهند کرد و توزیع ثروت عادلانه در جامعه شکل بهتری خواهد گرفت.

استاندار کرمانشاه در ادامه بربکارگیری نهایت تلاش مدیران در جهت اجرای برنامه های مطلوب دهة فجر انقلاب اسلامی و همچنین طرح مسکن مهر در استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه سردار علی اکبر کرمی معاون هماهنگ کننده و مسول ستاد کاروان راهیان نور استان کرمانشاه در خصوص برنامه های این ستاد برای اعزام راهیان نور به مناطق غربی کشور، سید مصطفی سید حسینی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت بازسازی عتبات عالیات، عباس سروری رئیس شورای تبلیغات انقلاب اسلامی استان در خصوص برنامه های تدارک شده برای دهة فجر انقلاب اسلامی، معارف فلاحی سرپرست دفتر تحول اداری و منابع انسانی استانداری در خصوص اقدامات انجام شده جهت اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف در استان و نهایتاً معاون مدیر دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه نیز در خصوص طرح جمع آوری اطلاعات خانوار در استان گزارشاتی ارائه کردند.