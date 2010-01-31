742 میلیون مترمکعب گاز از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ولی‌الله دینی افزود: سهم انتقال گاز از منطقه هشت در دی ماه امسال، دو میلیارد متر مکعب بوده است.

وی اضافه کرد: از مجموع میزان گاز انتقالی، 742 میلیون متر مکعب از طریق مرزهای ترکیه، نخجوان و ارمنستان به کشورهای طرف قرارداد صادر و مابقی به مبادی مصرف داخلی منتقل شده است.

دینی، به تامین سوخت مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک و صعب‌العبور مسیرهای انتقال گاز شمال و شمال غرب، گاز مورد نیاز صنایع و مصارف خانگی تامین و مشکل خاصی از این لحاظ مشاهده نشده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر این منطقه دارای 9 ایستگاه تقویت فشار، سه ایستگاه اندازه‌گیری برای صادرات و یک ایستگاه اندازه‌گیری برای واردات و نیز شش مرکز بهره‌برداری بوده و انتقال گاز با سه هزار و 500 کیلومتر خط صورت می‌گیرد.