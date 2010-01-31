به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه 12 بهمن ماه فیلم های "سنگ اول" ابراهیم فروزش ساعت 10 و "شب واقعه" شهرام اسدی ساعت 13 به نمایش درمی آید و پس از آن اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر برگزار می شود. همه خبرنگاران با ارائه کارت می‌توانند در این مراسم که در سالن اصلی برج میلاد برگزار می شود حضور یابند.

روز سه شنبه 13 بهمن ماه فیلمهای "یوسف پیامبر" فرج الله سلحشور، "ناسپاس" حسن هدایت و "چهل سالگی" علیرضا رئیسیان به نمایش درمی آید. چهارشنبه 14 بهمن ماه به دلیل آماده کردن سالن برای مراسم اختتامیه سینمای ایران فیلمی نمایش داده نمی‌شود.

پنج شنبه 15 بهمن ماه فیلمهای "بدرود بغداد" مهدی نادری، "نخودی" جلال فاطمی، "باغ قرمز" امیر سمواتی، "فصل بارانهای موسمی" مجید برزگر، "خانواده ارنست" محسن دامادی، "زندگی" جلیل سامان و در صورت آماده شدن "کیفر" حسن فتحی در سانس پایانی به ترتیب روی پرده می روند.