گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: گفتمانهای دینی ریشه عقلی و حدیثی دارد. حجت الاسلام سیدمحمد شریف حسینی کوهستانی در هم اندیشی مهارتهای گفتمانی با اعلام این مطلب به اهمیت برگزاری گفتمانهای دینی و با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) افزود: برگزاری گفتمانهای دینی زمینه پرسش و پاسخ را برای عموم به ویژه جوانان فراهم می سازد.

- مدیر موسسه قرآنی نورالثقلین زاهدان گفت: به مناسبت دهه فجر سومین جشنواره قرآنی جوان در زاهدان برگزار می‌شود. اسحاق کشاورز اظهار داشت: دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان سومین جشنواره قرآنی جوان را با همکاری موسسه قرآنی نورالثقلین زاهدان ویژه برادران و خواهران برگزار می‌کند. وی افزود: سومین جشنواره قرآنی جوان به مناسبت دهه فجر در رشته‌های قرائت، تواشیح، حفظ کل و 15 جزء قرآن کریم ویژه بانوان و آقایان برگزار می‌شود. این مسابقه ویژه مقطع سنی 17 تا 29 سال است.

- دبیر کمیته قرآن، انجمنهای اسلامی، هیئات مذهبی و کانونهای اسلامی ستاد دهه فجر اصفهان گفت: در ایام الله دهه فجر نرم افزار شعر عاشورایی در اصفهان توزیع می شود. حجت الاسلام حسن بابایی افزود: به منظور تغذیه فکری هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت (ع) نرم‌افزار شعر عاشورایی تولید و در دهه فجر در بین هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی استان توزیع می‌شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از سفر معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی به این استان به منظور بررسی وضعیت فرهنگی خبر داد. حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری اظهارداشت: حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی روزهای 14 و 15 بهمن‌ماه در استان کردستان حضور خواهد یافت. وی افزود: این سفر به منظور دیدار با مسئولان استانی، فعالان فرهنگی کردستان و بررسی وضعیت فعالیتهای فرهنگی استان صورت می‌گیرد.

- کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از اعزام 70 بانوی مبلغه به مناسبت دهه فجر که با دهه آخر صفر تقارن دارد، با هدف تبیین خاستگاه ارزشهای اسلامی به نقاط مختلف این استان خبر داد. معصومه هوشمند گفت: با توجه به این که نسل جوان طالب آن هستند تا با افراد انقلابی که در آن دوران حضور داشتند و با جان و دل در برابر دشمن ایستادند و مقاومت کردند آشنا شوند، این اداره کل در دهه فجر که با دهه آخر صفر تقارن دارد، 70 بانوی مبلغه به مساجد و مراکز آموزشی و اداری روستاها و شهرهای استان اعزام خواهد کرد البته این آمار بسته به درخواست مردم قابل تغییر است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در سی و یکمین بهار انقلاب، مردم آگاه ایران باید مواظب فتنه‌ها که توسط دشمنان و دوستان فریب خورده به‌وجود آمده است، باشند. حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی افزود: حوادثی که در عمر انقلاب پیش آمده، توسط دشمنان و یا دوستان نادان زمینه سازی شده است و مردم باید آگاهانه مواظب این فتنه‌ها و ترفند‌های سیاسی باشند.

- کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان از برگزاری دوره آموزشی سیری در اندیشه سیاسی اسلام غرب در سنندج خبر داد. شاهرخ گیشگی با اعلام این خبر اظهارداشت: این دوره آموزشی ویژه معلمان بود که در محل اداره آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج با حضور قریب به 70 نفر از معلمان سنندجی برگزار شد. وی اظهارداشت: در این دوره آموزشی استاد شمس‌الله بابایی از کارشناسان فلسفه به ارائه مطالبی در خصوص دانشمندان و فیلسوفان برجسته از جمله ارسطو، سقراط و بقراط و مبانی فلسفی آنها پرداخت.

- جلسه هیئت منصفه مطبوعات استان گیلان با عضویت اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان و با حضور اعضای هیات منصفه استان در اداره کل دادگستری این استان برگزار شد. در این جلسه، اتهامات مدیران مسئول روزنامه ها، نشریات وهفته نامه های استان گیلان مورد رسیدگی و بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.