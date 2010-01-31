48 پروژه آموزش و پرورش در آذربایجان شرقی افتتاح می شود

علی آذرنژاد به خبرنگار مهر گفت: این پروژه ها شامل 38 مدرسه، 10 باب نمازخانه، سالن ورزشی و اردوگاه بوده که ارزش آن ها 13 میلیارد و 700 میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: با افتتاح این مدارس و 10 نمازخانه، سالن ورزشی و اردوگاه به فضای آموزشی استان 35 هزار و 341 مترمربع اضافه می‌شود.

آذرنژاد اظهار داشت: تا پایان سال‌جاری 146 کلاس درس دیگر با زیربنایی برابر با 25 هزار و 867 مترمربع به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته مدیرکل نوسازی، ‌توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی برای افتتاح این میزان کلاس درس 9 میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه می شود.