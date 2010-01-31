به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی خلیلی پیش از ظهر یکشنبه در همایش "زن، اهدای خون و احیای زندگی" به حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: پایگاه انتقال خون ویژه بانوان در همین راستا در تبریز راه اندازی می شود و کادر آن را بانوان تشکیل خواهند داد.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی گفت: محل این پایگاه در یکی از میادین مرکزی تبریز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه خدمات‌دهی پایگاه انتقال خون بانوان با توجه به میزان مراجعه این قشر تنظیم می‌شود، افزود: این پایگاه در ابتدا، دو روز در هفته به ارائه سرویس خواهد پرداخت و در صورت استقبال به سه روز در هفته و در نهایت نیز به صورت تمام وقت در هفته آماده دریافت خون از بانوان متقاضی خواهد بود.

وی به بررسی‌های صورت گرفته در زمینه علل پائین بودن میزان خون‌دهی بانوان در آذربایجان شرقی اشاره و خاطرنشان کرد: در این زمینه بررسی‌ها و نظرسنجی‌های علمی صورت گرفته است که بر این اساس علاوه بر عللی چون ترس از کم‌خونی ناشی از اهدای خون، بر مسئله امنیت در زمان خون‌دهی نیز تاکید شده است.

وی افزود: تمام افراد در نخستین بار پس از اهدای خون احساس سرگیجه، تهوع و برخی ناراحتی‌های دیگر می‌کند که این مسئله واکنش طبیعی بدن برای نخستین بار بوده و در دفعات بعد این اتفاق نمی‌افتد.

خلیلی با بیان اینکه فرهنگسازی و گسترش اهدای خون در میان بانوان در بخش‌هایی بر عهده سازمان انتقال خون است، اظهار داشت: تامین فضایی که بانوان در آن با احساس امنیت و آرامش کافی اقدام به اهدای خون کنند از وظایف این سازمان است.