تصویر دفتر کار نارگیلی برای کارمندان خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه کار کردن انسانها در حال تحول است. هزینه ها و دردسرهای رفت و آمد به محل کار برای افراد مختلف هر روز در حال افزایش است و این در حالی است که پیشرفت در فناوری های رایانه و شبکه قابلیت کار از منزل را هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک می کند.

در این صورت زمینه استفاده از دفترهای کار Archipod به وجود خواهد آمد. این سازه نارگیل مانند از الوارهای چوبی یکی از قابل بازیافت ترین مصالح ساختمانی ساخته شده است و قطعات آن به گونه ای طراحی شده اند که فرد در صورت عدم نیاز می تواند آنها را از یکدیگر جدا کرده و به داخل منزل خود انتقال دهد. این اتاق در برابر گرما، سرما و صدا عایق بوده و در مدت روز بیشترین میزان نور را دریافت می کند.

این دفتر کار که مناسب برای قرار گرفتن در حیاط خانه ها طراحی شده است تا محیطی جدا از خانه را برای کار کردن فراهم آورد، می تواند به راحتی به یک خانه درختی، اتاق بازی کودکان، استدیو و اتاق غذاخوری مجزا تبدیل شود. طراحی جالب برای ورود نور به داخل این اتاق باعث شده است درون مدرن آن نسبت به نمای طبیعی و نارگیلی آن بزرگتر به نظر بیاید.