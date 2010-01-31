به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع 50 هزار میلیارد ریال پروژه سرمایهگذاری شهرداری تبریز، بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال آن در سال آینده به مرحله اتمام و بهرهبرداری میرسد.
وی تصریح کرد: با افتتاح مابقی طرحهای سرمایهگذاری در سالهای آینده چهره شهر تبریز از نظر توسعه و پیشرفت عمرانی متحول میشود.
شهردار تبریز سرمایهگذاری بخش خصوصی را تنها راه نجات توسعه تبریز دانست و افزود: با وجود محدودیت بودجههای سالانه و نیز فقدان درآمدهای پایدار، شهرداری تبریز ناگریز از حرکت به سمت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی است و تاکنون نیز طی سالهای اخیر شهرداری موفق به جذب حجم قابل توجهی از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در پروژههای عمران شهری شده است.
وی در عین حال با تاکید مجدد بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اداره شهر از مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی خواست شهرداری تبریز را در اجرای برنامههای توسعه تبریز یاری کنند.
نوین بیان داشت: شهرداری تبریز عزم خود را برای شتاب بخشیدن به روند عمران و آبادانی شهر با حمایت و مساعدت شورای اسلامی جزم کرده است تا بتواند تبریز را به نگین شهرهای ایران تبدیل کنند.
شهردار تبریز همچنین از افتتاح بالغ بر 300 میلیارد ریال طرح و پروژه عمرانی خدماتی جدید به عنوان هدیه ویژه سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به شهروندان خبر داد.
نوین دههفجر را دورانی تاریخی و ماندگار در تاریخ اعصار ایران اسلامی بر شمرد و گفت: این ایام یادآور اتحاد، ظلمستیزی و خیزش عظیم ملت ایران برای استقرار نظام دینی برگرفته از اسلام ناب محمدی و قیام عاشوراست که حاکمیت اسلام بر تمام ارکان کشور را نصیب ملت ایران کرد.
شهردار تبریز در ادامه از خرید 25 دستگاه اتوبوس دو کابین جدید و مدرن برای استفاده در خط سریعالسیر اتوبوسرانی در آینده نزدیک خبر داد.
وی تصریح کرد: مجوز قانونی خرید این تعداد اتوبوس دوکابین جدید از سوی شورای اسلامی شهر تبریز صادر شده و به زودی پس از طی مراحل لازم این اتوبوسها خریداری و به ناوگان اتوبوسرانی تبریز افزوده میشوند.
به گفته شهردار تبریز این اتوبوسها 170 نفر ظرفیت مسافر دارند و تا یک ماه آین آینده وارد ناوگان اتوبوسرانی تبریز میشوند.
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