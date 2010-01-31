کاپلو تا 2012 با انگلیسی ها می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، فابیو کاپلو در حالی خبر از ماندن تا سال 2012 با تیم انگلیس داده که در قرارداد این مربی بندی وجود دارد مبنی بر اینکه پس از رقابت های جام جهانی آفریقای جنوبی می تواند با توافقی دوطرفه به کار خود با این تیم پایان دهد.

بر پایه گزارش ساکرنت، کاپلو که با قرارداد سالیانه 6 میلیون پوند در انگلستان مربیگری می کند، چندان علاقمند به زندگی در لندن نیست که این امر به نداشتن خویشاوند در این شهر بازمی گردد. با این حال اعلام آمادگی کرده تا سال 2012 حاضر است در انگلستان بماند.

وی گفت: امیدوارم تا 2012 در لندن باشم. البته این بستگی به نظر اتحادیه فوتبال انگلستان و نتایجی دارد که من با تیم ملی انگلیس کسب می کنم. من شغلم را دوست دارم و واقعا از اینکه انیجا هستم خوشحالم. امیدوارم پس از رقابت های جام جهانی همچنان مربی انگلیس باشم. فوتبال در انگلستان جذاب است و رقابت های لیگ برتر از سطح بالایی برخوردار است. من از کار کردن با بازیکنان انگلیسی لذت می برم.