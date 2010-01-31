ثبت مشخصات ۱۱ هزار نفر در بانک اطلاعاتی بهزیستی زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی صبح یکشنبه در نشست رسانه و بهتر زیستن با اشاره به نیازهای معلولین و جامعه هدف بهزیستی افزود: مسکن و اشتغال از نیازهای اساسی معلولین است اما در کنار آن توانایی های معلولین چشمگیر و غیرقابل انکار است.

وی حوزه امور اجتماعی را دارای جذابیت فراوان جهت اطلاع رسانی دانست و ادامه داد: کودکان کار، آسیب دیدگان اجتماعی، آسیب های نوپدید تهدید فضای مجازی، خدمات ۱۲۳، کودک آزاری و زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که اطلاع رسانی در مورد آنها می تواند از بسیاری از معضلات پیشگیری نماید یا راه حل مناسبی برای آنها بیابد.

بلوچی افزود: رسانه های جمعی در تمامی مراحل شکل گیری افکار عمومی از آغاز تا داوری های مردم نسبت به یک پدیده همگانی نقش فعال دارند و قادرند با گردآوری و انتشار اطلاعات و اخبار آگاهی های لازم را در حوزه های مختلف اجتماعی در میان مردم افزایش دهند.

با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم افزود: اطلاع رسانی خدمات بهزیستی می تواند گامی اساسی و بلند در عرصه فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به معضلات و مشکلات اجتماعی جامعه باشد.

بلوچی افزود: تقویت NGO ها و سمن ها، تغییر نگرش رسانه ها نسبت به سازمان بهزیستی، ارائه خدمات تخصصی سازمان، ارتقاء سطح کیفی خدمات و برگزاری جشنواره تئاتر معلولین طلوع از اهدافی است که سازمان به آن رسیده است.

همچنین مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: صدا و سیمای زنجان سیر صعودی داشته و در حال حاضر ۱۴ ساعت تعهد پخش برنامه دارد.

علی اکبر رزمجو افزود: رسانه ها امروز در واقعیت سازی و فضاهای اجتماعی و مجازی حرکت می کنند و این امر حضور رسانه را در زندگی مردم پررنگ تر کرده است.

وی با اعلام آمادگی در زمینه همکاری با بهزیستی ابراز داشت: همکاری در زمینه برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان طلوع از افتخارات این سازمان است.

رزمجو با اشاره به فعالیت اتاق فکر در صدا و سیمای مرکز زنجان اظهار داشت: کارشناسان بهزیستی می توانند جهت تعاملات بیشتر در اتاق فکر این سازمان حضور داشته باشند.

در پایان این جلسه تفاهمنامه همکاری بین مدیرکل سازمان بهزیستی استان زنجان و مدیرکل سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان جهت همکاری، همفکری و تعامل در جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم استان نسبت به فعالیتهای بهزیستی امضا شد.