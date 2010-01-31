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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

کار گازرسانی به شهر سرابله تا دهه فجر به اتمام می سد

کار گازرسانی به شهر سرابله تا دهه فجر به اتمام می سد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: کار گازرسانی به شهر سرابله تا دهه فجر به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلال شکرگزار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه عملیات لوله گذاری و خط تغذیه گاز در شهر سرابله به اتمام رسیده است، گفت: نصب علمک در شهر سرابله با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

شکرگزار با اشاره به اینکه تاکنون هزار علمک در شهر سرابله نصب شده است، افزود: 800 علمک باقیمانده تا دهه مبارک فجر امسال نصب می شود.

وی گفت: با اتمام عملیات گازرسانی به شهر 12 هزار نفری سرابله مرکز شهرستان شیروان چرداول، عملیات گازرسانی به روستاهای شهرستان شیروان چرداول آغاز می شود.

شهرستان 90 هزار نفری شیروان چرداول در 35 کیلومتری شمال شهر ایلام قرار دارد.

استان ایلام دارای 11 درصد ذخائر گاز کشور است.

کد مطلب 1027038

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