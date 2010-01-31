انتخابات پارلمانی عراق از همه لحاظ الگو است/ هشدار به رسانه های جهت دار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیته عالی مستقل انتخابات عراق در بیانیه ای تاکید کرد: با توجه به وقایع رخ داده در این کشور از سال 2003 تاکنون، انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفندماه) از همه لحاظ الگو و نمونه خواهد بود.

در این بیانیه همچنین به برخی از شبکه های تلویزیونی درباره سوء استفاده از مشکلات مردم عراق برای بهره برداری های تبلیغاتی علیه یا له یک جریان سیاسی خاص هشدار داده شده است.

"عبد المجید العانی" از مقامات کمیته عالی مستقل انتخابات عراق نیز در همین راستا بر تعیین کننده بودن انتخابات پارلمانی هفتم مارس در عراق تاکید کرد.