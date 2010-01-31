بررسی تحقیق و تفحص تامین اجتماعی در مجلس/اساسنامه با قانون مغایرت دارد

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ربطی به عملکرد ذبیحی مدیر عامل این سازمان ندارد و مطرح شدن این امر به دلیل دغدغه و نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به نبود توازن میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: عدم بهره برداری بهینه از منابع سازمان تامین اجتماعی ممکن است این سازمان را با کمبود نقدینگی مواجه کند به همین دلیل بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی توسط نمایندگان مطرح و در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید.

مقدسی با اشاره به اینکه بزودی موضوع تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی می شود، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مواردی که قرار است درباره این سازمان در صحن مطرح شود زیاد است در اسرع وقت به طرح تحقیق و تفحص از سازمان تمین اجتماعی نیز رسیدگی خواهد شد اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تغییر اساسنامه این سازمان مغایر با قانون است به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در قالب طرح دو فوریتی در دستور کار قرار گرفت و رئیس مجلس نیز تاکنون دو بار با رئیس دولت در این خصوص مکاتبه کرده تا اساسنامه این سازمان اصلاح و تامین اجتماعی به وزارت رفاه بازگردد.