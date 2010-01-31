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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

پورعرب جایگزین پورشیرازی در مجموعه "وضعیت سفید" شد

پورعرب جایگزین پورشیرازی در مجموعه "وضعیت سفید" شد

ابوالفضل پورعرب و حمیرا ریاضی جایگزین حسن پورشیرازی و آشا محرابی در مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" به کارگردانی حمید نعمت‌الله شدند.

طیبه رهنما مدیر روابط عمومی پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این پروژه ادامه دارد و ابوالفضل پورعرب و حمیرا ریاضی به تازگی جایگزین حسن پورشیرازی و آشا محرابی شدند. 

تدوین همزمان مجموعه "وضعیت سفید" را خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا انجام می‌دهند و موضوع این مجموعه تلویزیونی درباره موشکباران است و روایتگرخانواده‌ای متشکل از چند خواهر و برادر  که به اتفاق مادر پیرشان به حاشیه تهران می‌روند و درگیر ماجراهایی می‌شوند...

افسانه بایگان، ناصر شهریاری، شهنوش شهباززاده، اکبر مددی مهر، یونس غزالی، عباس غزالی، لیندا کیانی و عزت الله مهرآوران دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

سایر عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی، نویسندگان: حمید نعمت‌الله، هادی مقدم دوست، تصویربردار: مهدی مجد وزیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سعید بیات، دستیار دوم کارگردان: سجاد حسینی، صدابردار: فرشید احمدی، طراح صحنه و لباس: دکتر محمدرضا شجاعی، چهره پرداز: اعظم بیات، مجری طرح: مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا.
 

کد مطلب 1027045

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