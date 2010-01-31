  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

طرح واکسیناسیون فراگیر دام در ایلام آغاز شد

طرح واکسیناسیون فراگیر دام در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: مرحله بیستم طرح فراگیر واکسیناسیون دام سنگین و سبک استان علیه بیماری تب برفکی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه این استان در منطقه پرخطری از بیماری های دامی در مرز مشترک با کشور عراق قرار دارد واکسیناسیون رایگان کل جمعیت دامی اعم از گاو، گوسفند و بز در دستور کار دامپزشکی قرار گرفته است. 

وی افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از بیماری واگیردار تب برفکی است.

این مسئول با اشاره به اینکه مایه کوبی 32 اکیپ عملیاتی مستقر در شهرستانهای استان ایلام عملیات واکسیناسیون حدود 40 روز ادامه یابد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در این طرح از مجموع دو میلیون و 600 هزار راس دام سبک و سنگین، بیش از یک میلیون راس آن علیه این بیماری مایه کوبی شوند.

وی افزود: این طرح کاملآ رایگان بوده و تاکنون 19 مرحله آن با موفقیت انجام پذیرفته است.

کد مطلب 1027046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها