طرح واکسیناسیون فراگیر دام در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه این استان در منطقه پرخطری از بیماری های دامی در مرز مشترک با کشور عراق قرار دارد واکسیناسیون رایگان کل جمعیت دامی اعم از گاو، گوسفند و بز در دستور کار دامپزشکی قرار گرفته است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح پیشگیری از بیماری واگیردار تب برفکی است.

این مسئول با اشاره به اینکه مایه کوبی 32 اکیپ عملیاتی مستقر در شهرستانهای استان ایلام عملیات واکسیناسیون حدود 40 روز ادامه یابد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در این طرح از مجموع دو میلیون و 600 هزار راس دام سبک و سنگین، بیش از یک میلیون راس آن علیه این بیماری مایه کوبی شوند.

وی افزود: این طرح کاملآ رایگان بوده و تاکنون 19 مرحله آن با موفقیت انجام پذیرفته است.