احداث دو ناحیه صنعتی جدید در اردبیل تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور پیش از ظهر یک شنبه در جلسه بررسی مشکلات طرحهای سرمایه گذاری استان اظهار داشت: احداث این دو ناحیه صنعتی به دنبال انجام مطالعات امکان سنجی پیش بینی شده است.

وی تصویب احداث این دو ناحیه صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور را از اقدامات زیر بنایی برای توسعه زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان عنوان کرد و افزود: با ایجاد این دو ناحیه، تعداد شهرکهای صنعتی استان اردبیل به 15 شهرک و ناحیه صنعتی افزایش خواهد یافت.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به عقد 999 فقره قرارداد واگذاری زمین بین شرکت شهرکهای صنعتی استان و متقاضیان سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: از این تعداد تا کنون بیش از 400 واحد تولیدی و صنعتی موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند.

وی اضافه کرد: با بهره برداری کامل از این واحدهای صنعتی و تولیدی، بیش از هفت هزار و 500 فرصت شغلی در سطح استان ایجاد خواهد شد.

حقیقت پور وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان را به لحاظ برخورداری از امکانات زیر بنایی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و تصفیه خانه مطلوب توصیف کرد و یاد آور شد: در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی استان شاهد توسعه و جهش چشمگیری در این زمینه بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان دارای آب و برق، 9 شهرک و ناحیه صنعتی دارای گاز و تلفن و پنج شهرک نیز مجهز به تصفیه خانه فاضلاب می باشند که ایم میزان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

