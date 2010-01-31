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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

حقیقت پور خبر داد:

احداث دو ناحیه صنعتی جدید در اردبیل تصویب شد

احداث دو ناحیه صنعتی جدید در اردبیل تصویب شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از تصویب احداث دو ناحیه صنعتی جدید در این استان خبر داد و گفت: این شهرکهای صنعتی در شهرستانهای مشکین شهر و نیر احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور پیش از ظهر یک شنبه در جلسه بررسی مشکلات طرحهای سرمایه گذاری استان اظهار داشت: احداث این دو ناحیه صنعتی به دنبال انجام مطالعات امکان سنجی پیش بینی شده است.

وی تصویب احداث این دو ناحیه صنعتی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور را از اقدامات زیر بنایی برای توسعه زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان عنوان کرد و افزود: با ایجاد این دو ناحیه، تعداد شهرکهای صنعتی استان اردبیل به 15 شهرک و ناحیه صنعتی افزایش خواهد یافت.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به عقد 999 فقره قرارداد واگذاری زمین بین شرکت شهرکهای صنعتی استان و متقاضیان سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: از این تعداد تا کنون بیش از 400 واحد تولیدی و صنعتی موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند.

وی اضافه کرد: با بهره برداری کامل از این واحدهای صنعتی و تولیدی، بیش از هفت هزار و 500 فرصت شغلی در سطح استان ایجاد خواهد شد.

حقیقت پور وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان را به لحاظ برخورداری از امکانات زیر بنایی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و تصفیه خانه مطلوب توصیف کرد و یاد آور شد: در سالهای اخیر شهرکهای صنعتی استان شاهد توسعه و جهش چشمگیری در این زمینه بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان دارای آب و برق، 9 شهرک و ناحیه صنعتی دارای گاز و تلفن و پنج شهرک نیز مجهز به تصفیه خانه فاضلاب می باشند که ایم میزان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.

کد مطلب 1027049

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