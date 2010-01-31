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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

جشنواره فیلم فجر/

"کیفر" امروز تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد

"کیفر" امروز تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر شد

تهیه‌کننده "کیفر" ساخته حسن فتحی در گفت و گو با خبرنگار مهر از آماده شدن نسخه نهایی این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر خبر داد.

سعید سعدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم امروز اماده نمایش شده است و صبح به دفتر جشنواره تحوایل داده شد. با برنامه ریزیهای انجام شده "کیفر" احتمالا امشب در سینمای مطبوعات به روی پرده می رود.

کیفر" با بازی مریلا زارعی، مصطفی زمانی، امیر جعفری، هانیه توسلی، جمشید شاه محمدی، مینا جعفر زاده، کیانوش گرامیف سینا رازانی، امیر حسین فتحی، طوفان مهردادیان و جمشید هاشم پور، انوشیروان ارجمند و پردیس افکاری ساعت 15:45 در برج میلاد روی پرده می رود. با توجه به تغییرهایی که در جدول نمایش فیلمها به وجود آمده وضعیت نمایش دیگر فیلمهای دوشنبه مشخص نیست.

"کیفر" که فیلمنامه آن را علیرضا نادری و حسن فتحی نوشته‌اند، داستان مرد میانسالی است که به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیا دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور می‌کنند. اما پول هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می‌شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، چهره پرداز: سعید ملکان، صدابردار: عباس رستگارپور، برنامه ریز: محمد رضا رستمی، مدیر تولید: وحید معدنی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه کننده: سعید سعدی.

کد مطلب 1027050

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