برخی مدیران میانی دیگران را به تصرف موقوفات تشویق می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در نشست خبری که صبح روز شنبه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: یکی دیگر از چالشهای سازمان اوقاف، عدم شناخت واقعی بخش عمده ای از مردم به خصوص نسل جوان از حوزه وقف است که در کنار آن می توان به کم رنگ شدن فرهنگ وقف نیز در موضوعات مختلف اشاره کرد.

وی کم توجهی به اصل وقف و احکام آن در سیاستهای مراکز آموزشی همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی را یکی دیگر از مشکلات سازمان اوقاف عنوان کرد و گفت: در متون آموزشی مدارس و دانشگاهها هیچ نام و نشانی از وقف نیست و اگر موردی وجود دارد مبهم و کلی بوده است.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: مطرح نشدن احکام وقف طبق فتوای علما و فقها نیز از مشکلات دیگری است که باید به آن اشاره کرد. به طور مثال اگر کسی موقوفات را بدون اذن شرعی تصرف کند، غاصب است و یا بدون اذن در آن عبادت کرد عبادتش باطل است که متاسفانه بعضی از اوقات به این موارد توجه نمی شود.

تهیه اطلس و بانک اطلاعاتی موقوفات

حجت السلام محمدی با اعلام برنامه های خود برای رفع چالش های سازمان اوقاف اظهار کرد: تهیه اطلس موقوفات و بانک اطلاعات و شناسایی همه جانبه آنها برای بکارگیری این سرمایه عظیم ملی یکی از برنامه هایی است که بدنبال آن هستیم.

وی با بیان اینکه باید نقش مردم را در موضوعات وقف پررنگ کرد، گفت: متاسفانه برخی وقف را تک بعدی محسوب می کنند در حالیکه وقف در تمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است و ما اگر بخواهیم فرهنگ وقف باقی بماند باید آن را همچون نماز، روز و صدقه در زندگی مردم مطرح کنیم در غیر این صورت در سالهای آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

برخورد با موقوفه خواران

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه برخورد با موقوفه خواران را از برنامه های خود در این سازمان خواند و افزود: موقوفه خواری یکی از پدیده های زشتی است که از گذشته بدان مبتلا بوده و هستیم. هرکس در هرجایگاهی حق وقف را ادا نکند و آن را حیف و میل نماید، موقوفه خوار است و تنها دانه درشتها از مصادیق آن نیستند بلکه موقوفه در هر جایگاه و رتبه ای باید حفظ شود.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه 125 هزار موقوفه عام و خاص و بیش از یک میلیون رقبه در کشور وجود دارد، ادامه داد: سرمایه های زیادی در سازمان اوقاف داریم که به نظر من شناسایی نشده اند که باید مردم در معرفی آنها کمک کنند.

وی با بیان اینکه به اندازه تعداد رقبه ها مستاجر داریم که طرف قرار داد با سازمان اوقاف هستند، گفت: هشت هزار امامزاده و بقعه متبرکه در کشور هستند که تعداد قابل توجهی از آنها برای مردم شناخته شده نیستند.

90 میلیون بار زائر از بقاع متبرکه زیارت کرده اند

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: 90 میلیون بار زائر از امامزاده ها و بقاع متبرکه بازدید کرده اند که هیچ مرکز فرهنگی، تفریحی و هنری چنین ظرفیت جذب را ندارد و این نشان دهنده ارادت مردم به ائمه اطهار و معصومین است.

حجت الاسلام محمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص " متروکه شدن یکی از بقاع متبرکه در حسن آباد قم و تبدیل آن به محلی برای حضور معتادان و بی توجهی سازمان اوقاف به این بقعه" گفت: چنین موارد استثنایی را می توان پیگیری کرد و حتما این مورد را هم در دست بررسی قرار می دهیم اما در کل بودجه ای برای آبادانی بقاع در نظر گرفته شده و همچنین 40 درصد از نذورات مردم در بقعه صرف نوسازی آن می شود.

مکاتبه با رئیس قوه قضائیه

وی درباره زمان حضور ماموران قوه قضائیه در دعاوی حقوقی مربوط به موقوفات در استانها نیز اظهار کرد: با قوه قضائیه توافقاتی صورت گرفته که دعاوی حقوقی مربوط به موقوفات را در شعبه خاصی دنبال کنند که هم اکنون در حال انجام است و همکاری های خوبی در این زمینه صورت می گیرد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: همچنین مکاتبه ای را با رئیس قوه قضائیه در این زمینه داشته ایم که قول مساعدت و همکاری برای رسیدگی به پرونده های مربوط به موقوفات با سرعت و قاطعیت را داده اند.