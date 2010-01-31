قهرمانان روز نخست مسابقات قایقرانی شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قایقرانان آبهای آرام روز شنبه در ماده هزار متر در بخش جوانان و در قسمت مردان و زنان در دریاچه آزادی تهران به رقابت پرداختند که در نهایت در کایاک یک نفره مردان فرزین اسدی از مازندران و در کانو کانادایی یک نفره عادل مجللی ازگلستان بر سکوی اول ایستادند.

در کایاک یک نفره بانوان آزاده محمدی از کرمانشاه، در کایاک و کانو کانادایی دو نفره مردان تیم کرج و در کایاک دو نفره زنان تیمی از گیلان بر سکوی اول ایستادند. این رقابتها امروز در ماده 500 متر باحضور 16 استان در بخش مردان و 12 تیم در بخش بانوان پیگیری می شود.

در ادامه مسابقات کاناپولوی سومین دوره المپیاد ایرانیان هم 11 تیم در دو گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی به رقابت می پردازند که در اولین روز این دیدارها تیم کرج سه بار و تیم های خوزستان، مازندران دو بار و تیم های اردبیل، مرکزی هر کدام یک بار موفق به کسب پیروزی شدند. این دیدارها امروز و فردا نیز دنبال می شود.

به دنبال آغاز مسابقات المپیاد ایرانیان در سراسر کشور قایقرانان روئینگ زنان هم روز گذشته مرحله مقدماتی رقابتهای خود را در بندر انزلی آغاز کردند. در این بخش 35 قایقران از 8 تیم حضور دارند که در نخستین روز در رشت سنگین وزن یک نفره و در گروه اول مهسا جاور از زنجان و در گروه دوم همین بخش نسیم بن یعقوب از ملی پوشان جوان کشورمان بر سکوی اول ایستادند.

در مرحله قمدماتی رشته سبک وزن یک نفره هم نسیم عفتی از مازندران و مونا فیضی از گیلان در گروه دوم عناوین نخست دور مقدماتی را کسب کردند. در بخش دونفره سنگین وزن هم به ترتیب تیم های تهران و گیلان و در سبک وزن تیم های زنجان وگیلان اول شدند. مسابقات فینال این دیدارها عصر امروز(یکشنبه) در بندرانزلی برگزار می شود.