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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

در پایان جلسه مجلس صورت گرفت؛

دعوت از نمایندگان برای حضور در مراسم بزرگداشت ورود حضرت امام(ره)

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز مجلس از نمایندگان دعوت کرد در مراسم بزرگداشت ورود حضرت امام (ره) شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس را بر عهده داشت در پایان جلسه مجلس خطاب به نمایندگان گفت: فردا 12 بهمن سالروز ورود امام راحل به کشور است و از نمایندگان دعوت می کنیم ساعت 10 در جوار مرقد امام راحل و شهدای انقلاب در مراسم بزرگداشت ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی حضور داشته باشند.

کد مطلب 1027057

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