به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی با اعلام این خبر، تصریح کرد: این میزان پروژه قابل بهره برداری در دهه فجر نسبت به زمان مشابه سال گذشته، چهار درصد رشد را نشان می دهد.



وزیر راه و ترابری اعلام کرد: کل پروژه های بخش جاده ای به تعداد 2162 پروژه با اعتباری معادل 21750 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.



وی بیان داشت: در بخش جاده ای شامل احداث راه، 56 پروژه احداث بزرگراه به طول 3/460 کیلومتر، 9 پروژه احداث آزادراه به طول 5/157 کیلومتر، 17 پروژه احداث باند دوم به طول 5/48 کیلومتر، 76 پروژه احداث راه اصلی به طول 6/1075 کیلومتر، 18 پروژه احداث راه فرعی به طول 4/202 کیلومتر و 337 پروژه راه روستایی به طول 8/1524 کیلومتر در بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.



بهبهانی ادامه داد: در زمینه بهسازی و روکش آسفالت راه های بین شهری و روستایی 905 پروژه به طول 8/5784 کیلومتر با هزینه اعتباری کل 4011 میلیارد ریال، پنج پروژه به طول 269 کیلومتر با اعتبار 1295 میلیارد ریال، 900 پروژه از محل اعتبارات استانی به طول 8/5515 کیلومتر با اعتبار 2716 میلیارد ریال شامل بهسازی و روکش آسفالت راه های اصلی و فرعی بین شهری و بهسازی و آسفالت راه روستایی در دهه فجر به بهره برداری می رسد.



وی با اشاره به گشایش 70 پروژه ایجاد روشنایی و نصب علایم و خط کشی 491 پروژه به طول 5/205 کیلومتر، بیان کرد: در زمینه احداث ابنیه فنی 129 پروژه شامل احداث پل، تونل و تقاطع هم سطح و در زمینه ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز 146 پروژه به بهره برداری می رسد.



وزیر راه و ترابری اظهار داشت: در بخش ریلی نیز 121 پروژه با اعتباری بیش از 1251 میلیارد ریال و 5/128 میلیون یورو شامل اعتبارات مبلغ قراردادهای پروژه ها در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.



وی افزود: پروژه های بخش ریلی شامل یک پروژه احداث خطوط ریلی، شش پروژه زیرسازی، روسازی و بازسازی خطوط، هفت پروژه تأمین تجهیز و بازسازی واگن های مسافری، 23 پروژه عملیات احداث، بهسازی و تجهیز ایستگاه ها، یک پروژه نصب علایم در خطوط، 12 پروژه خط و سازه های فنی و 71 پروژه شامل سایر پروژه ها مرتبط است.



بهبهانی با اشاره به بهره برداری از 32 پروژه بخش هوایی با اعتبار بیش از 4/323 میلیارد ریال در دهه فجر، یادآور شد: این پروژه ها شامل 15 پروژه افزایش ضریب ایمنی فرودگاه و پروازها، سه پروژه استانداردسازی فرودگاه ها، چهار پروژه ارتقای سیستم های پیام رسانی هوانوردی و پوشش رادیویی و نیز 10 پروژه شامل سایر موارد در بخش هوایی است.



وی اعلام کرد: در بخش هواشناسی نیز 10 پروژه شامل هشت ایستگاه هواشناسی، ایجاد یک مرکز تحقیقات هواشناسی و یک پروژه تجهیز ایستگاه های هواشناسی در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.