به روزرسانی سیستم ارتفاع یاب ابر در فرودگاهها/افزایش ایستگاههای راداری

بهرام صناعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فناوریهای هواشناسی موجود در کشور گفت: در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی سیستمهای سیلومتر برای ارتفاع یابی ابرها نصب شده است و درصدد هستیم تا فرودگاههای کشور را به سیستم های پیشرفته سیلومتر مجهز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مشکلاتی در زمینه بهره برداری مناسب از این سیستمها در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: با همکاری شرکتهای خارجی در جهت به روز کردن و کالیبره سیستم های سیلومتر در فرودگاهها اقدام خواهد شد تا بتوانیم به نحو مطلوب از این سیستم ها بهره برداری کنیم.

صناعی تاکید کرد: سیلومترهای پیشرفته قدرت اندازه گیری دقیق ارتفاع ابرها را در فرودگاهها برای دیده بانها افرایش می دهند.

به گزارش مهر، برای فرود موفق هواپیماها در باند باید حداقل کف ابر انداره گیری شود که این کار در ایران توسط فردی به نام دیده بان انجام می شود. از آنجا که تخمین ارتفاع ابر بر مبنای تجربه دیده بان انجام می شود خطای انسانی زیادی را در پی دارد در نتیجه بسیاری از پروازها لغو و یا فرود هواپیماها ممنوع اعلام می شود از این رو از سیستم هایی به نام سیلومتر یا ارتفاع یاب ابر استفاده می شود.

افرایش شبکه های راداری برای بررسی وضعیت هوا

رئیس سازمان هواشناسی کشور به بیان وضعیت شبکه های راداری و ماهواره ای برای بررسی وضعیت هوا نیز پرداخت و به مهر گفت: در حال حاضر پنج ایستگاه راداری در بوشهر، فارس و بندرانزلی برای بررسی وضعیت جوی در کشور راه اندازی شده است.

وی از افزایش ایستگاههای راداری هواشناسی در کشور خبر داد و گفت: از طریق مناقصه سه دستگاه رادار برای کاربردهای هواشناسی خریداری خواهد شد که با راه اندازی این دستگاهها تعداد رادارهای هواشناسی کشور به عدد هشت می رسد.