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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

مراکز درمانی معین ایلام روزانه پذیرای 500 بیمار است

مراکز درمانی معین ایلام روزانه پذیرای 500 بیمار است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام گفت: مراکز درمانی معین استان ایلام روزانه پذیرای 500 بیمار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یدالله راستگو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان در نقاط مختلف کشور گسترده شده است.

 وی ادامه داد: نگاه عدالت محور دولت دهم به تامین اجتماعی این سازمان را پویا و دانش مدار و با نشاط کرده که به اقشار مختلف مردم خدمت صادقانه ارائه می دهد.

این مسئول با اشاره به اینکه ایجاد پنج مطب معین در شهرستانهای مختلف استان در جهت دسترسی بیمه شدگان و بیماران تامین اجتماعی و ارائه خدمت به مردم بسیار امیدوار کننده است، خاطرنشان کرد: اکنون مراکز درمانی و مطب های معین روزانه پذیرای بیش از 500 بیمار ایلامی هستند که بیمه شدگان تامین اجتماعی با پرداخت مبلغ چهار هزار ریال ویزیت و 10 درصد حق دارو از این خدمات بهره مند هستند.

وی یادآور شد: استان ایلام دارای 202 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی است که از خدمات این سازمان در حوزه درمان و بیمه بهره مند هستند.

کد مطلب 1027067

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