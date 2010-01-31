درخواست یک نماینده برای احضار چهره های شناخته شده در اغتشاشات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی در تذکری آیین نامه ای تصریح کرد: دادگاه اغتشاشگران برگزار شده و اخیرا هم دادگاه اغتشاشگران عاشورا برگزار شد که باعث شفافیت اوضاع می شود.

وی اضافه کرد: افکار عمومی هم اکنون با سئوال مواجه اند که چرا چهره های شناخته شده ای که در اغتشاشات بوده اند و فیلمشان هم پخش شده احضار نشده اند چرا با فردی عادی که در پل کالج بوده برخورد شده اما با خانم هاشمی که سفر تفریحی خود را در تعطیلات رها کرده و برای حضور در اغتشاشات خود را به تهران رسانده برخورد نشده و وی هنوز احضار نشده است.

رسایی تاکید کرد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس به خاطر انتقاد از هاشمی احضار شده اما کسانی که لیست تلفن اوباش را جمع کرده اند و اصول نظام را مورد تهاجم قرار داده اند هنوز احضار نشده اند.