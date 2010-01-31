24 بازیکن به اردوی تیم ملی واترپلو بزرگسالان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته فنی واترپلو ، تیم ملی واترپلو بزرگسالان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که طی روزهای 13 تا 22 اسفند ماه با حضور برترین تیم های قاره آسیا در شهر"چنگ دو"چین برگزارخواهد شد، شرکت می کند و در همین راستا 24 بازیکن لیگ برتر واترپلو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

بر همین اساس اردوی آماده سازی تیم ملی واترپلو کشورمان از روز سه شنبه 13 بهمن ماه زیر نظر کادر فنی در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد.

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی عبارت اند از :

علیرضا شهیدی پور، میثم جعفری ، سید محمد سعید میرمهدی ، یاشار سلطانی ، سجاد عبدی ، علی پیروز خواه ، امیر حسین خانی ، نیما خوشبخت ، مهدی کرمی، امیر محمد سجادیان ، سهیل خادم پیر ، میلاد محمدی ، محمد مهدی طیران، محسن جلیلی ، آرامه آقازاریان، مهدی عماد ، ارسلان مردانی ، منصور پاکزاد، علیرضا هرمزی ، علی صالح ، میلاد ناظمی ، خشایار جلالی اقدم، رشید نصراللهی و علی اکبر شیری جیان.

این تیم را سیروس طاهریان و کامبیز رخشانی مهر به عنوان مربی همراهی خواهند کرد ضمن اینکه سرپرستی تیم واترپلو کشورمان را علی آقاجان محب بر عهده خواهد داشت.

همچنین به منظور برنامه ریزی و چگونگی آماده سازی تیم ملی و انجام هماهنگی های لازم سومین جلسه کمیته فنی واترپلو و دومین جلسه سازمان لیگ به ترتیب ساعت 16 و 17 فردا دوشنبه در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.