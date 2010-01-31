نظام سلامت کشور از نبود برنامه سیستماتیک رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان درباره تاثیر شورای راهبردی سلامت شهر تهران در مدیریت سلامت شهروندان گفت: در صورتی که اعضای شورای راهبردی سلامت به یک جمع بندی خوب و اجرایی در حوزه های مختلف سلامت برسند انتظار می رود زمانی برسد که این شورا از شورای وزارت بهداشت هم پیشرفت چشمگیرتری داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم دستیابی به یک رویه مشترک در شورای راهبردی سلامت شهر تهران افزود: در جلساتی که تا به حال برگزار شده قرار شده که کارشناسان حاضر در جلسات به خصوص دانشگاههای درگیر درحوزه بهداشت و درمان مانند دانشگاه تهران به یک چارچوب مشترک برسند تا طرح ها به شکلی برنامه ریزی شوند که از موازی کاری جلوگیری شود.

عضو شورای راهبردی سلامت شهر تهران با بیان اینکه در ایران شهرداریها در حوزه سلامت اساسا چنین رسالتی ندارد خاطرنشان کرد: شهرداریها در بسیاری از کشورها تمام خدمات مربوط به سلامت، آموزشی، فرهنگی و ورزشی را تقبل می کنند اما در ایران که مدیریت واحد شهری وجود ندارد واقعیت این است که شهرداری چنین مسئولیتی ندارد و مسئولیت حوزه بهداشت و سلامت بر عهده وزارت بهداشت است.

وی در ادامه گفت: بر این اساس اکنون که شهرداری در این حوزه وارد شده و زمان، سرمایه و خدمات ارائه می دهد، یک فرصت طلایی برای وزارت بهداشت ایجاد شده که با هماهنگی بخشی میان تمام ارگانهایی که در شورای راهبردی سلامت فعال هستند و با استفاده از پتانسیلهای موجود خدمات مناسب در دسترس و با کیفیت خوب بسیار مثمرثمرتر از گذشته در کنار شهرداری به مردم ارائه دهد.

پزشکیان با اشاره به اینکه نبود برنامه ای سیستماتیک در حوزه سلامت مهمترین معضل امروز حوزه بهداشت و درمان به شمار می رود گفت: مهمترین مسئله ای که وجود دارد نبود سیستم مشخص و دسترسی نامناسب شبکه ای و خدمات ناقص است. اگر این مسئله به طور جدی مورد توجه قرارگیرد و این خدمات در تمام مناطق بر اساس نیازهای آن مناطق باشد می توان امیدوار بود که قدم بزرگی برداشت شده است.