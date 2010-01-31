جزئیات آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی صبح روز پنجشنبه 15 بهمن با حضور 586 داوطلب در 23 رشته برگزار می شود و آزمون های شفاهی به صورت آسکی نیز در روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 بهمن برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون آسکی در روز آزمون به اطلاع داوطلبان می رسد و نتایج اولیه آزمون کتبی بعدازظهر 15 بهمن به اطلاع داوطلبان می رسد.

424 نفر داوطلب مرد و 162 نفر داوطلب زن در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند که برای ظرفیت پذیرش 305 نفر به رقابت می پردازند.

بیشترین میزان شرکت کننده از میان متخصصان داخلی در رشته فوق تخصصی گوارش بالغین، متخصصان کودکان در رشته فوق تخصصی نوزادان، متخصصان جراحی عمومی در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی هستند کمترین میزان داوطلب نیز در رشته های فوق تخصصی جراحی اطفال و روانپزشکی اطفال شرکت کرده اند.

بر اساس تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به منظور تکمیل کادر هیئت علمی فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 50 درصد از ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اختصاص خواهد داشت.

داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی، باید دارای مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز و یا گواهی قبولی آن از دانشگاه یا مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند.