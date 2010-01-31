به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده کتاب عنوان کرد: در این کتاب به بررسی عناصر جذاب کننده انیمیشن با تحلیل و بررسی دو اثر "عروس مرده" به کارگردانی تیم برتون و "شهر اشباح" اثر نیازاکی پرداخته شده‌است.

ایران‌دوست ادامه داد: در بررسی این دو اثر تلاش شده‌است سه عنصر جذابیت انیمیشن شامل عناصر سینمایی، ظرافتهای طراحی انیمیشن و عناصر فرهنگی مورد کاووش قرار گیرد.

وی با انتقاد از انیمیشنهای ایرانی گفت: متاسفانه عناصر جذابیت فرهنگی در انیمیشنهای ایرانی غایب هستند و به همین دلیل بیشتر حجم کتاب به این عنصر مربوط است.

ایران‌دوست گفت: با مشاهده انیمیشنهای ساخت ژاپن شما به خوبی عناصر فرهنگی آن کشور را در ظاهر و محتوای اثر می‌بینید اما این مسئله در انیمیشنهای ایرانی چندان چشمگیر نیست زیرا آنها در بستر فرهنگی ایران کار نشده‌اند.

"عناصر جذابیت انیمیشن" به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.



