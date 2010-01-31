200 برنامه در سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمد اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ستاد دهه فجر برنامه های متعددی را برای این دهه تدارک دیده است و بخشی از کمیته ها مانند کمیته بسیج و دانشجویی نیز به سپاه واگذار شده است و برنامه ها و اقدامات مختلفی در طول این دهه توسط سپاه انصار المهدی (عج) در رده های مختلف برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برخی برنامه های سپاه انصار المهدی (عج) به مناسبت دهه فجر ادامه داد: اجرای صبحگاه سراسری در سطح مدارس توسط بسیج دانش آموزی، رژه موتورسواران، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف، ویزیت رایگان توسط درمانگاه های سپاه در استان، اعزام تیمهای پزشکی توسط بسیج جامعه پزشکی به مناطق محروم، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، نشستهای فرهنگی و سیاسی و افتتاح تعدادی از پایگاه های مقاومت و واحدهای امیدان دانش آموزی از جمله این برنامه هاست.

سرهنگ اسماعیلی تجلیل از دانش آموزان ممتاز علمی، مبتکر و مخترع بسیجی، برنامه های پیشگیری از اعتیاد، برگزاری همایش پیوند دین و هنر، همایش خانواده و انقلاب اسلامی، همایش عفاف و حجاب و همچنین برگزاری مسابقه شکوفه های یاس توسط بسیج خواهران در مسیر راهپیمایی 22 بهمن را از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد.

جانشین فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان افزود: مقابله با جنگ نرم و هجمه های دشمنان کار یک ارگان و سازمان خاص نیست و باید همه مردم در این راه تلاش کنند و حرکتی که مردم در طول این چند ماه گذشته از خود نشان دادند، بیانگر این است که آماده و پای کار هستند، امروز در مقابله با این جنگ، همه آحاد مردم باید بصیرت و آگاهی های خود را افزایش دهند چرا که در فتنه تنها بصیرت و آگاهی است که می تواند جامعه را به سلامت از این گردنه به سلامت عبور دهد.

وی ادامه داد: قدرت های استکباری بعد از اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج آن در هشت سال جنگ تحمیلی، نتوانستند در مقابله رو در رو و در جنگ فیزیکی موفق عمل کنند و ایران را شکست دهند، به این فکر افتادند که بهترین راهکار بحث تهاجم فرهنگی است بعد از این فاز، وارد مقوله ناتوی فرهنگی شدند و امروز مشاهده می کنید که به صورت همه جانبه جنگ نرم را علیه نظام دنبال می کنند.